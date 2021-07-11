В Киеве внедорожник въехал в маршрутку

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

ДТП произошло в Печерском районе столицы на въезде на мост Патона.

Медики, прибывшие на автопроисшествии, оказали медицинскую помощь на месте. Пострадавшие от госпитализации отказались. В результате ДТП образовалась огромная пробка с правого на левый берег.

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