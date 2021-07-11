В Киеве внедорожник въехал в маршрутку
В Печерском районе столицы на въезде на мост Патона Citroen врезался в маршрутный автобус "Богдан"
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
ДТП произошло в Печерском районе столицы на въезде на мост Патона.
Медики, прибывшие на автопроисшествии, оказали медицинскую помощь на месте. Пострадавшие от госпитализации отказались. В результате ДТП образовалась огромная пробка с правого на левый берег.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.17
Покупка 27.17Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.08Продажа 32.5
- Актуальное
- Важное