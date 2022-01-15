В Киеве внедорожник "отфутболил" авто в подземный переход и протаранил опору
На проспекте Победы в столице внедорожник врезался в ВАЗ-2019, который от удара отбросило в парапет подземного перехода
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как рассказали репортерам свидетели, автомобиль ВАЗ-2109 поворачивал направо на улицу Янгеля, как вдруг ему в заднюю часть въехал внедорожник BMW X5. От удара ВАЗ развернулся, вылетел на тротуар и задней частью въехал в парапет подземного пешеходного перехода.
Внедорожник также вылетел на тротуар и протаранил опору рекламного щита в нескольких метрах от остановки общественного транспорта, где стояли люди, ожидавшие троллейбуса. К счастью, на пути неуправляемых автомобилей не оказалось случайных прохожих.
Травмы получила женщина-пассажир ВАЗ, сидевшая на заднем сиденье. Ее госпитализировали медики "скорой".
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.86
Покупка 27.86Продажа 28.15
-
EUR
Покупка 31.78Продажа 32.25
- Актуальное
- Важное