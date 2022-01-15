В Киеве внедорожник "отфутболил" авто в подземный переход и протаранил опору

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как рассказали репортерам свидетели, автомобиль ВАЗ-2109 поворачивал направо на улицу Янгеля, как вдруг ему в заднюю часть въехал внедорожник BMW X5. От удара ВАЗ развернулся, вылетел на тротуар и задней частью въехал в парапет подземного пешеходного перехода.

Внедорожник также вылетел на тротуар и протаранил опору рекламного щита в нескольких метрах от остановки общественного транспорта, где стояли люди, ожидавшие троллейбуса. К счастью, на пути неуправляемых автомобилей не оказалось случайных прохожих.

Травмы получила женщина-пассажир ВАЗ, сидевшая на заднем сиденье. Ее госпитализировали медики "скорой".

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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