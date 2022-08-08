В Киеве власти временно отменили плату за парковку
В Киеве временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках, это связано с судебным процессом относительно стоимости парковки
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в телеграме.
Как говорится в сообщении, в Киеве временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках.
"В столице временно приостановлена оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис"... Такая временная мера связана с продолжающимся судебным процессом относительно стоимости парковки. Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки", - пишет КГГА.
КГГА призывает автовладельцев парковаться в специально отведенных для этого местах и не нарушать правила дорожного движения, поскольку за нарушение предусмотрены штрафы, которые никто не отменял.
Также отмечается, что столичные власти сообщат горожанам заранее о возобновлении платы за парковку.
- Ранее сообщалось, что в столице снова возобновят оплату за парковку. Во время воздушной тревоги водителей-нарушителей штрафовать не будут.
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