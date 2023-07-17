В Киеве владелец офиса стрелял в сотрудников, есть раненый
Утром, 17 июля, 43-летний владелец офиса в Печерском районе Киева устроил стрельбу и ранил одного из своих сотрудников. Правоохранители провели спецоперацию по его задержанию
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
"Сегодня утром неизвестный зашел в офисное помещение на улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. По прибытию наряда частной охраны мужчина выстрелил в сторону сотрудников и ранил одного из них", - говорится в сообщении.
После этого вооруженный нарушитель забаррикадировался в офисном помещении. В Нацполиции сообщили, что провели спецоперацию, в результате которой бойцы подразделения полиции для разрешения чрезвычайных ситуаций задержали мужчину.
Впоследствии стало известно, что задержанным оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы такого поступка устанавливаются.
Следователи Нацполиции начали уголовное производство по покушению на умышленное убийство. За совершение тяжкого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.
- 26 июня стрельба произошла в Ивано-Франковске. Ранения получил посетитель спортивного клуба, он в больнице.
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