В Киеве весь электротранспорт вернули на маршруты
В связи со стабильным энергоснабжением в Киеве весь электротранспорт был возвращен на маршруты. В декабре 2022 года его движение приостановили, работали только автобусы
Об этом сообщила пресс-служба КМВА.
"Эффективная работа власти города, энергетиков и ремонтных бригад практически восстановила стабильность энергетической инфраструктуры Киева. Это позволило городу постепенно возвращаться к возобновлению движения городского наземного электротранспорта. В последние дни поочередно запускались отдельные линии трамваев и троллейбусов.
А сегодня весь электротранспорт столицы вернулся на свои маршруты", – сказал начальник КМВА Сергей Попко.
По его словам, сейчас на 46 троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта, а на 32 трамвайных - 195.
Попко напомнил, что столица жила без электротранспорта 56 дней с тех пор, как 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии трамваи и троллейбусы остановили и на маршрутах наземного электротранспорта работали только автобусы.
- По данным Минэнерго, 16 февраля в Украине отсутствовал дефицит мощности .
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