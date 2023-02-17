В Киеве весь электротранспорт вернули на маршруты

Об этом сообщила пресс-служба КМВА.

"Эффективная работа власти города, энергетиков и ремонтных бригад практически восстановила стабильность энергетической инфраструктуры Киева. Это позволило городу постепенно возвращаться к возобновлению движения городского наземного электротранспорта. В последние дни поочередно запускались отдельные линии трамваев и троллейбусов.

А сегодня весь электротранспорт столицы вернулся на свои маршруты", – сказал начальник КМВА Сергей Попко.

По его словам, сейчас на 46 троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта, а на 32 трамвайных - 195.

Попко напомнил, что столица жила без электротранспорта 56 дней с тех пор, как 23 декабря 2022 года из-за дефицита электроэнергии трамваи и троллейбусы остановили и на маршрутах наземного электротранспорта работали только автобусы.