В Киеве велосипедист службы доставки сбил пешехода
В Днепровском районе столицы, на улице Красноткацкой, произошло ДТП с участием велосипедиста службы доставки и пешехода
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как удалось узнать журналистам, велосипедист службы доставки двигался по улице Красноткацкой в направлении проспекта Гагарина. По словам свидетелей, он не пропустил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошло столкновение, в результате которого оба оказались на асфальте и получили довольно серьезные травмы. Врачи скорой госпитализировали в больницу обоих пострадавших. Сейчас на месте ДТП работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.
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