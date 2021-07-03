В Киеве велосипедист службы доставки сбил пешехода

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как удалось узнать журналистам, велосипедист службы доставки двигался по улице Красноткацкой в направлении проспекта Гагарина. По словам свидетелей, он не пропустил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошло столкновение, в результате которого оба оказались на асфальте и получили довольно серьезные травмы. Врачи скорой госпитализировали в больницу обоих пострадавших. Сейчас на месте ДТП работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

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