В Киеве вечером могут закрыть на вход три станции метро
В Киеве вечером могут закрыть на вход станции метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"
Об этом сообщила пресс служба Киевского метрополитена.
"15 октября, в связи с проведением НСК" Олимпийский "футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами" Шахтер "(Донецк) и" Заря "(Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.
Так, перед началом игры возможном закрытии станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможном закрытии на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Отмечается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.22Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное