В Киеве вечером могут закрыть на вход три станции метро

Об этом сообщила пресс служба Киевского метрополитена.



"15 октября, в связи с проведением НСК" Олимпийский "футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами" Шахтер "(Донецк) и" Заря "(Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - говорится в сообщении.



Так, перед началом игры возможном закрытии станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможном закрытии на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".



Отмечается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

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