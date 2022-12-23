В Киеве вблизи Оболонской набережной открыли новый McDonald's
23 декабря вблизи Оболонской набережной в столице открыли еще одно новое заведение быстрого питания McDonald's
Об этом информируют на официальной странице McDonald's .
"Как говорят, в темные времена хорошо видны светлые люди! Украинцы, вы невероятные, неустанные, несгибаемые! Мы восхищаемся вами и хотим дарить вам еще больше счастливых моментов", - пишет пресс-служба и приглашает в новое заведение.
Вблизи Оболонской набережной и парка Наталка открыли новый, построенный ресторан McDonald's.
Заведение находится в городе Киев, по проспекту Владимира Ивасюка, 12-С.
"Найдите время, чтобы увидеть эту красоту своими глазами", - добавляют в сообщении.
Открытые заведения McDonald's в Украине .
- В июне в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.
- 19 сентября стало известно, что изначально заведения будут работать только на доставку, а для посетителей откроются в октябре.
- 20 сентября в Киеве возобновили работу три первых заведения McDonald's.
- 6 октября компания McDonald's объяснила причины задержки открытия ресторанов в Украине.
- 18 октября McDonald's возобновил работу во Львове.
- Кроме того, 25 октября McDonald's возобновил работу в Тернополе и Борисполе.
- McDonald's 28 октября возобновил работу в торгово развлекательных центрах Глобал UA в Житомире и Respublika Park в Киеве.
- В Сиховском районе Львова в среду, 2 ноября, открыли новое заведение сети ресторанов быстрого питания McDonald's.
- 3 ноября в Виннице впервые за время полномасштабной войны открыли два заведения быстрого питания McDonald's.
- Также с 4 ноября McDonald's возобновил работу ресторана в Киеве.
- 17 ноября в Хмельницком снова открыли заведение быстрого питания McDonald's.
- 8 декабря в столице снова открыли еще два заведения быстрого питания McDonald's – на пл. Севастопольская 1 и ул. Крещатик, 19А. Также 14 декабря McDonald's возобновил работу еще в двух заведениях быстрого питания в столице.
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