В Киеве вблизи Кольцевой дороги раздались взрывы

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС .

"Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на территории области. Все службы на месте", - написал Кличко.

По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

В ГСЧС уточнили, что в 10:55 в поселке Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении.

"Подразделения ГСЧС на месте в составе 22 чел. личного состава и 5 ед. техники гарнизонов Киевской области и г. Киева", - добавили в сообщении.

Позже министр МВД Игорь Клименко заявил , что в результате пожара есть пострадавшие работники экспертной службы.

"На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар", – написал он.

Пожар уже локализован.