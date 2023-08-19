В Киеве вблизи Кольцевой дороги раздались взрывы
В субботу 19 августа в 10:55 в Киеве возле Кольцевой дороги прогремели взрывы. В результате произошел пожар
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и ГСЧС .
"Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на территории области. Все службы на месте", - написал Кличко.
По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.
В ГСЧС уточнили, что в 10:55 в поселке Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении.
"Подразделения ГСЧС на месте в составе 22 чел. личного состава и 5 ед. техники гарнизонов Киевской области и г. Киева", - добавили в сообщении.
Позже министр МВД Игорь Клименко заявил , что в результате пожара есть пострадавшие работники экспертной службы.
"На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар", – написал он.
Пожар уже локализован.
- В городском приложении столицы "Киев Цифровой" обновили карту укрытий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное