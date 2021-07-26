В Киеве ВАЗ въехал в кроссовер Honda, есть пострадавшие

Об этом сообщили Стражи Эспрессо.



"По словам свидетелей, автомобиль Honda CR-V остановился, чтобы повернуть налево, и в это время в японский автомобиль врезался ВАЗ-2107. От удара Honda CR-V вылетела с дороги на зеленую зону, а ВАЗ-2107 остался на дороге. В результате ДТП в деформированном ВАЗе зажало водителя, его освобождали спасатели ", - говорится в сообщении.



Водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести.



"Также на больничной койке оказался и водитель Honda CR-V, по словам свидетелей, он получил травмы головы и шейного отдела позвоночника", - говорится в сообщении.



На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.





















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