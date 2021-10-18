В Киеве ВАЗ наткнулся на отбойник: водитель погиб
В Голосеевском районе столицы на улице Саперно-Слободской со стороны Южного моста водитель ВАЗа по непонятным причинам не справился с управлением и в крайней левой полосе наткнулся на отбойник
Об этом сообщают Стражи Эспрессо.
К сожалению отбойник прошел насквозь водителя. Полученные травмы руководителя оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался на месте. Пассажирам (родственники водителя - ред.), которые находились в момент аварии в салоне автомобиля, медики оказали помощь на месте. Решается вопрос о госпитализации. На месте работает СОГ, она будет устанавливать причины трагической ДТП.
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