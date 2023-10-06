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В Киеве вандалы повредили фотовыставку The War Is Not Over Yet, посвященную журналистам на войне

6 октября, 2023 пятница
14:17
Культура

В Киеве повредили фотовыставку The War Is Not Over Yet. Соорганизатор выставки – Институт массовой информации – просит правоохранителей открыть производство

Об этом говорится в сообщении на сайте ИМИ.

Фотовыставка, посвященная журналистам на войне, была открыта 16 сентября в Ильинском сквере в Киеве. Неизвестные описали стенды тезисами российской пропаганды, в том числе о том, что в Украине Америка воюет против России. Также на изображениях журналистов написаны бранные и оскорбительные слова. Следовательно, организаторы вынуждены были демонтировать стенды раньше, чем планировалось.

Фото: ИМИ


Фото: ИМИ

ИМИ обратился в правоохранительные органы – Главное управление СБУ в г. Киеве и Киевской области и Киевскую городсую прокуратуру – по расследованию уголовного правонарушения. Также всех имеющих камеры в этом районе просят предоставить копии записей правоохранителям, чтобы ускорить идентификацию вандалов.

О выставке

Организаторы фотовыставки – Украинский ПЭН, Институт массовой информации, Центр прав человека ZMINA, Национальный музей Революции Достоинства, Премия имени Георгия Гонгадзе, Киевский городской центр народного творчества и культурологических исследований.

"На стендах выставки собраны истории и фотографии журналистов, операторов, фотографов, фиксеров, погибших, были ранены или оказались в плену с 24 февраля 2022 года. Выставка охватывает как истории журналистов, пострадавших во время исполнения профессиональных обязанностей, так и журналистов , погибших как военнослужащие, защищая нашу страну в рядах ВСУ", - отметили в ИМИ.

Украина
журналисты
новости Киева
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