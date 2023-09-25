В Киеве в выходные зафиксировали новый температурный рекорд. Подробности

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .

По данным метеостанции, 23 сентября столичная среднесуточная температура воздуха составила 20,6 °С. Таким образом, оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня начиная с 1881 года.

В субботе температура превысила предыдущий рекордный показатель 1927 на 0,2 °С, а климатическую норму - на 7,1 °С.

Также максимальная температура воздуха в этот день составила +28,4 ° С в 2015 году, а минимальная +1,5 ° С в 1881 году.