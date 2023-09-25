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В Киеве в выходные зафиксировали новый температурный рекорд. Подробности

25 сентября, 2023 понедельник
13:24
Общество

В субботу, 23 сентября, в столице установлен новый температурный рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .

По данным метеостанции, 23 сентября столичная среднесуточная температура воздуха составила 20,6 °С. Таким образом, оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня начиная с 1881 года.

В субботе температура превысила предыдущий рекордный показатель 1927 на 0,2 °С, а климатическую норму - на 7,1 °С.

Также максимальная температура воздуха в этот день составила +28,4 ° С в 2015 году, а минимальная +1,5 ° С в 1881 году.

  • А 29 августа в Киеве были сноваобнаружены три рекорда. В частности, ночь на 29 августа в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22,8 °C. Это на 2,7 ° C превысило предыдущее рекордное значение 2015 года.
  • Также, согласно данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 30 августа в столице было зафиксировано два новых температурных рекорда.
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