В Киеве в выходные зафиксировали новый температурный рекорд. Подробности
В субботу, 23 сентября, в столице установлен новый температурный рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .
По данным метеостанции, 23 сентября столичная среднесуточная температура воздуха составила 20,6 °С. Таким образом, оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня начиная с 1881 года.
В субботе температура превысила предыдущий рекордный показатель 1927 на 0,2 °С, а климатическую норму - на 7,1 °С.
Также максимальная температура воздуха в этот день составила +28,4 ° С в 2015 году, а минимальная +1,5 ° С в 1881 году.
- А 29 августа в Киеве были сноваобнаружены три рекорда. В частности, ночь на 29 августа в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +22,8 °C. Это на 2,7 ° C превысило предыдущее рекордное значение 2015 года.
- Также, согласно данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 30 августа в столице было зафиксировано два новых температурных рекорда.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.55 Покупка 37.55Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.35Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное