Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Проект реализовали специалисты коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины", объяснив цель создания высокого спроса на услуги передержки животных. Пока платформа работает в тестовом режиме, но регистрироваться на ней можно уже сейчас. Предусмотрена возможность создания аккаунтов двух типов: для тех, кто ищет временное убежище для животных, и для тех, кто может предоставить его.

Оставить животное в приюте могут выезжающие по делам и не могут взять домашнего любимца с собой, а также волонтеры, которые находят бездомных животных на улице.

Воспользоваться сервисом могут не только граждане, но и ветеринарные клиники, приюты, общественные организации.

Кроме услуги передержки, в сервисе "еКуточок" можно найти или предложить услуги по выгулу собак, уходу и кормлению животных и т.д. Также владельцы, опекуны или волонтеры смогут через сервис заказать дополнительные услуги для своих подопечных, например профессиональную фотосъемку, дрессирование, ветеринарное сопровождение и т.д.

Сервис доступен по ссылке.