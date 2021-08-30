В Киеве в системе по пополнению е-билетов произошел сбой

Об этом пердае пресс -служба КГГА.

"Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все приобретенные заранее поездки срабатывают.

В КГГА отметили, что специалисты уже устранили причины технического сбоя. А система возобновляет работу и заработает в штатном режиме в течение часа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb