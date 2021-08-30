В Киеве в системе по пополнению е-билетов произошел сбой
КГГА сообщила о сбое в системе пополнения е-билетов и приобретения разовых поездок в общественном транспорте столицы
Об этом пердае пресс -служба КГГА.
"Из-за технических проблем возможны сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все приобретенные заранее поездки срабатывают.
В КГГА отметили, что специалисты уже устранили причины технического сбоя. А система возобновляет работу и заработает в штатном режиме в течение часа.
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