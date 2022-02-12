В Киеве в результате взрыва в доме в частном секторе погиб мужчина
В Святошинском районе столицы произошел взрыв в доме в частном секторе, унесшем жизни мужчины
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Святошинском районе города Киева, в частном секторе по улице Юрия Клена произошел взрыв.
Как удалось узнать Часовым Эспрессо, взрыв произошел на втором этаже частного дома, в результате которого погиб 59-летний мужчина.
На месте работают следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехники.
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