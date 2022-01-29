В Киеве в результате столкновения двух авто на Окружной дороге погибла женщина

Об этом сообщают Вартові.Эспрессо.

Происшествие произошло в Святошинском районе на Окружной дороге. Предварительно водитель Volkswagen Golf выезжала с разворота и сразу начала перестраиваться в правую полосу. По неизвестным причинам, не пропустила попутный BMW 5-series, двигавшийся правее.

Водитель "баварца" пытался избежать столкновения, однако ударил Golf в правую сторону. От удара BMW отбросило в столб. В результате столкновения находившаяся в Volkswagen женщина получила смертельные травмы и умерла в машине "скорой". Водитель BMW не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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