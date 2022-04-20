В Киеве в результате российских обстрелов 10 домов снесут, еще 100 под вопросом, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе 10 домов, подвергшихся разрушениям в результате российской агрессии, не подлежат реконструкции
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
"Около 10 домов, где повреждены несущие конструкции, будут разбирать, поскольку они не могут быть отремонтированы. Еще по 100 домам, которые получили повреждения, сейчас рассчитывают, каким образом их можно восстановить и отстроить", - подчеркнул Кличко.
Он добавил, что восстанавливать инфраструктуру города будут стараться как можно быстрее, в кратчайшие сроки.
Всего в столице в результате российской агрессии получили повреждения и разрушения около 200 домов.
- Напомним, для полного разминирования Киевщины необходим год.
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