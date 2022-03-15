В Киеве в результате обстрелов загорелась многоэтажка: три человека погибли, пятеро получили травмы

Об этом сообщили в ГСЧС .



Пожар в 16-этажке Святошинского района Киева произошел из-за обстрелов. Ее ликвидировали в 15.03 15 марта. В результате возгорания погибли три человека, пятеро травмировались. Еще 48 жителей спасли.

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