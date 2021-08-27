В Киеве в результате двух ДТП образовались заторы на Южном мосту и возле метро "Славутич"

Об этом передают Стражи.Еспресо .

Как отмечается, из-за двух аварий на Южном мосту и возле метро "Славутич" образовался затор до метро "Харьковская" и в сторону центра.

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