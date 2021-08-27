В Киеве в результате двух ДТП образовались заторы на Южном мосту и возле метро "Славутич"
В столице из-за дорожно-транспортных происшествий образовались заторы на Южном мосту, возле метро "Славутич" и в сторону метро "Харьковская"
Об этом передают Стражи.Еспресо .
Как отмечается, из-за двух аварий на Южном мосту и возле метро "Славутич" образовался затор до метро "Харьковская" и в сторону центра.
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