В Киеве в результате ДТП пострадала женщина: она госпитализирована с травмой головы

Об этом сообщают Стражи.Еспресо.



Известно, что водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter двигался в пробке с небольшой скоростью в направлении Демеевской площади, как вдруг почувствовал удар, от которого его грузовой бус отбросило вперед.



Оказалось, что в двигавшийся следом Renault Logan врезался грузовик Volvo с полуприцепом.



Отмечается, что в результате ДТП пострадала сидевшая на переднем пассажирском сиденье женщина.



По предварительным данным, она воспользовалась поясом безопасности и при ударе повредила голову. С травмой головы ее госпитализировали медики в больницу.



На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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