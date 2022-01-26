В Киеве в результате ДТП пострадала женщина: она госпитализирована с травмой головы
В Киеве, в Соломенском районе, на проспекте Лобановского произошло ДТП, в котором пострадала женщина
Об этом сообщают Стражи.Еспресо.
Известно, что водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter двигался в пробке с небольшой скоростью в направлении Демеевской площади, как вдруг почувствовал удар, от которого его грузовой бус отбросило вперед.
Оказалось, что в двигавшийся следом Renault Logan врезался грузовик Volvo с полуприцепом.
Отмечается, что в результате ДТП пострадала сидевшая на переднем пассажирском сиденье женщина.
По предварительным данным, она воспользовалась поясом безопасности и при ударе повредила голову. С травмой головы ее госпитализировали медики в больницу.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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