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Главная война с Россией В Киеве в результате боевых действий повреждены высоковольтные линии, часть правого берега столицы осталась без света, - КГГА

В Киеве в результате боевых действий повреждены высоковольтные линии, часть правого берега столицы осталась без света, - КГГА

28 мартa, 2022 понедельник
11:54
война с Россией

Из-за боевых действий в Киеве повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов в районах правого берега

Об этом сообщает КГГА.

По предварительной информации, были повреждены две высоковольтные линии, питающие электроэнергией часть домов. В том числе на ж/м Беличе, Борщаговке, Виноградаре, Ветряных горах и Пуще-Водице.
В общей сложности речь идет о 82 000 абонентах. Известно, что 26 марта они уже отключались из-за обстрелов.

КГГА информирует, что восстановление света может быть начато только после получения разрешения ВСУ на безопасное проведение аварийно-восстановительных работ.
Для оперативной ликвидации аварии будет задействовано не менее 7 бригад энергетиков.
Кроме того, объекты критической инфраструктуры были срочно переключены на резервное питание.

Также КГГА сообщает, что на правобережной части столицы в течение суток возможно пониженное давление воды из-за обесточивания некоторых насосных станций "Киевводоканала". Несмотря на это водоснабжение столицы не отключено.

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