В Киеве в Патриаршем соборе УГКЦ открыли пункт вакцинации от COVID-19
В столичном Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви открыли пункт вакцинации от коронавируса
Об этом сообщает сайт Патриаршего собора .
Во время воскресного богослужения глава УГКЦ Блаженнейший Святослав напомнил, что сейчас Украина переживает пик пандемии.
"Есть четыре правила, как действительно можно послужить жизни сегодня. Первое - не бояться принимать вакцины, второе - носить маски, держать социальную дистанцию и мыть руки. Мы получили определенную просьбу от Министерства здравоохранения - чтобы так, как обещали когда-то в начале пандемии, открыть наши храмы и монастыри, чтобы можно было там, где есть необходимость, организовывать центры вакцинации", - сказал Блаженнейший Святослав.
Все желающие могут ежедневно с 10.00 до 17.00 вакцинироваться от COVID-19 по адресу: ул. Никольско-Слободская, 5, Киев, Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ.
- 6 ноября сообщалось, что в Запорожье будут делать вакцинацию возле храмов ПЦУ .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.04
Покупка 26.04Продажа 26.29
-
EUR
Покупка 29.95Продажа 30.38
- Актуальное
- Важное