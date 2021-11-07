В Киеве в Патриаршем соборе УГКЦ открыли пункт вакцинации от COVID-19

Об этом сообщает сайт Патриаршего собора .

Во время воскресного богослужения глава УГКЦ Блаженнейший Святослав напомнил, что сейчас Украина переживает пик пандемии.

"Есть четыре правила, как действительно можно послужить жизни сегодня. Первое - не бояться принимать вакцины, второе - носить маски, держать социальную дистанцию и мыть руки. Мы получили определенную просьбу от Министерства здравоохранения - чтобы так, как обещали когда-то в начале пандемии, открыть наши храмы и монастыри, чтобы можно было там, где есть необходимость, организовывать центры вакцинации", - сказал Блаженнейший Святослав.

Все желающие могут ежедневно с 10.00 до 17.00 вакцинироваться от COVID-19 по адресу: ул. Никольско-Слободская, 5, Киев, Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ.