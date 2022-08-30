В Киеве в очном формате будут учиться 138 тыс. школьников
В Киеве школы с защитными сооружениями готовы одновременно принять 145 тысяч человек. Заявления об очном обучении детей написали 138 тыс. родителей
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины .
Как говорится в сообщении, на сегодняшний день в Киеве школы с защитными сооружениями готовы одновременно принять 145 тыс. человек. В то же время заявления об очном обучении детей написали 138 тыс. родителей.
"В столице сейчас находятся около 180 тыс. учеников, 138 тыс. из них начнут учебный год в режиме офлайн", - пишет Минобразования.
Минобразования сообщает, что 421 коммунальная школа готова к образовательному процессу. В очном режиме смогут работать только школы, где есть укрытие или такой объект находится рядом в пешей доступности.
Также отмечается, что родители смогут изменить формат обучения в течение года.
"Учащиеся тех школ, которые не откроются для очного обучения, могут при наличии мест перейти в другое учебное заведение для обучения офлайн", - говорится в сообщении.
В пресс-службе информируют, что в киевских школах будут учиться почти 3,6 тыс. детей, вынужденно переехавших в столицу.
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