В Киеве в очном формате будут учиться 138 тыс. школьников

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины .

Как говорится в сообщении, на сегодняшний день в Киеве школы с защитными сооружениями готовы одновременно принять 145 тыс. человек. В то же время заявления об очном обучении детей написали 138 тыс. родителей.

"В столице сейчас находятся около 180 тыс. учеников, 138 тыс. из них начнут учебный год в режиме офлайн", - пишет Минобразования.

Минобразования сообщает, что 421 коммунальная школа готова к образовательному процессу. В очном режиме смогут работать только школы, где есть укрытие или такой объект находится рядом в пешей доступности.

Также отмечается, что родители смогут изменить формат обучения в течение года.

"Учащиеся тех школ, которые не откроются для очного обучения, могут при наличии мест перейти в другое учебное заведение для обучения офлайн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе информируют, что в киевских школах будут учиться почти 3,6 тыс. детей, вынужденно переехавших в столицу.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что из-за близости к границе с РФ обучение в школах, лицеях и гимназиях на территории Харьковской области будет проводиться онлайн.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что 27 августа правительство приняло решение о расширении закупки автобусов для заведений общего среднего образования.

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