В Киеве в обычном режиме работают 60% детсадов
В столице сейчас в обычном режиме работают 483 детских сада разных типов и форм собственности
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в facebook.
"Сегодня в столице в обычном режиме работают 483 детских сада разных типов и форм собственности. Это примерно 60% от общего количества заведений. Из них 375 коммунальных садов и 108 частных заведений", - говорится в сообщении.
- 26 августа Кличко сообщил, что 95% школ Киева будут работать в смешанном формате.
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