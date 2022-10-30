Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в facebook.

"Сегодня в столице в обычном режиме работают 483 детских сада разных типов и форм собственности. Это примерно 60% от общего количества заведений. Из них 375 коммунальных садов и 108 частных заведений", - говорится в сообщении.

26 августа Кличко сообщил, что 95% школ Киева будут работать в смешанном формате.

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