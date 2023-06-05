В Киеве в неудовлетворительном состоянии находятся 590 укрытий
По результатам проверок на понедельник, 5 июня, установлено, что лучший доступ к укрытиям в Киеве обеспечен в Деснянском и Соломенском районах. Удовлетворительное состояние таких объектов зафиксировано в Днепровском и Оболонском районах
Об этом стало известно из telegram-канала мэра Киева Виталия Кличко.
"Результаты проверки более 1600 укрытий комиссией в составе ГСЧС, полиции, представителей райгосадминистраций и служб города во всех районах Киева по состоянию на утро 5 июня. Напомню, что город в прошлом и в этом году выделил районам в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий. Проверка продолжается. ", – подчеркнул он.
Кроме того, мэр Киева добавил, что по результатам проверки глав районов столицы с худшими показателями будут дальнейшие обращения к президенту относительно кадровых решений.
Фото: Telegram-канала мэра Киева Виталия Кличко
Фото: Telegram-канала мэра Киева Виталия КличкоСогласно результатам обследований, лучший доступ к защитным сооружениям обеспечен в Деснянском (100%) и Соломенском (99%) районах, а самый плохой – в Печерском (79%) и Шевченковском (73%). Также согласно диаграмме известно, что 590 укрытий находятся в неудовлетворительном состоянии.
Трагедия 1 июня
В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Киеве на Лесном массиве одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3 на улице Николая Матеюка, 3. Однако там почему-то было закрыто.
В результате падения обломков сбитой ракеты тогда погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девушка. Были и ранены – около 10 человек.
Все это произошло на улице, перед закрытым входом в укрытие.
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. 2 июня Зеленский провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.
В субботу, 3 июня 2023 года, Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела по закрытому укрытию. Речь идет о директоре поликлиники №3 Деснянского района на столичном Лесном массиве, Олеге Шугалевиче и заместителе председателя Деснянской районной государственной администрации Ирине Алексеенко.
По версии следствия, глава медучреждения не проконтролировал работу укрытия, поэтому, как следствие, 1 июня во время ночной ракетной атаки оно оказалось закрытым и из-за невозможности попасть в него погибли две женщины и ребенок, а еще ряд лиц, также вынужденных находиться извне, получили ранения.
После этого сообщалось, что в Волынской области иБуковине мобильные группы проверят все укрытия , повторно обследуют защитные сооружения.
Правоохранители Ровенской области получили задание проверить все укрытия на доступность для людей. Если защитное сооружение будет закрыто – это уголовная ответственность.
Также 4 июня сообщалось , что во Львовской области обнаружили более 400 объектов, непригодных для укрытия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.5
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное