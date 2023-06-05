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В Киеве в неудовлетворительном состоянии находятся 590 укрытий

5 июня, 2023 понедельник
09:21
Общество

По результатам проверок на понедельник, 5 июня, установлено, что лучший доступ к укрытиям в Киеве обеспечен в Деснянском и Соломенском районах. Удовлетворительное состояние таких объектов зафиксировано в Днепровском и Оболонском районах

Об этом стало известно из telegram-канала мэра Киева Виталия Кличко.

"Результаты проверки более 1600 укрытий комиссией в составе ГСЧС, полиции, представителей райгосадминистраций и служб города во всех районах Киева по состоянию на утро 5 июня. Напомню, что город в прошлом и в этом году выделил районам в общей сложности 1,2 млрд грн на обустройство укрытий. Проверка продолжается. ", – подчеркнул он.

Кроме того, мэр Киева добавил, что по результатам проверки глав районов столицы с худшими показателями будут дальнейшие обращения к президенту относительно кадровых решений.

У Києві у незадовільному стані перебувають 590 укриттів

Фото: Telegram-канала мэра Киева Виталия Кличко

У Києві у незадовільному стані перебувають 590 укриттів

Фото: Telegram-канала мэра Киева Виталия Кличко

Согласно результатам обследований, лучший доступ к защитным сооружениям обеспечен в Деснянском (100%) и Соломенском (99%) районах, а самый плохой – в Печерском (79%) и Шевченковском (73%). Также согласно диаграмме известно, что 590 укрытий находятся в неудовлетворительном состоянии.

Трагедия 1 июня

В ночь на 1 июня Россия нанесла очередной массированный удар по столице Украины с использованием баллистических ракет. В Киеве на Лесном массиве одним из укрытий, куда с началом воздушной тревоги побежали прятаться люди, было подземное помещение поликлиники №3 на улице Николая Матеюка, 3. Однако там почему-то было закрыто.

В результате падения обломков сбитой ракеты тогда погибли три киевлянки: две взрослые женщины и несовершеннолетняя девушка. Были и ранены – около 10 человек.

Все это произошло на улице, перед закрытым входом в укрытие.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии. 2 июня Зеленский провел заседание Ставки, где заявил, что ответственными за это глава МВД Игорь Клименко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и поручил проверить все укрытия в Киеве и по Украине.

В субботу, 3 июня 2023 года, Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест фигурантов дела по закрытому укрытию. Речь идет о директоре поликлиники №3 Деснянского района на столичном Лесном массиве, Олеге Шугалевиче и заместителе председателя Деснянской районной государственной администрации Ирине Алексеенко.

По версии следствия, глава медучреждения не проконтролировал работу укрытия, поэтому, как следствие, 1 июня во время ночной ракетной атаки оно оказалось закрытым и из-за невозможности попасть в него погибли две женщины и ребенок, а еще ряд лиц, также вынужденных находиться извне, получили ранения.

После этого сообщалось, что в Волынской области иБуковине мобильные группы проверят все укрытия , повторно обследуют защитные сооружения.

Правоохранители Ровенской области получили задание проверить все укрытия на доступность для людей. Если защитное сооружение будет закрыто – это уголовная ответственность.

Также 4 июня сообщалось , что во Львовской области обнаружили более 400 объектов, непригодных для укрытия.

Украина
Виталий Кличко
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