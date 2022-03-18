В Киеве в многоэтажку в Подольском районе попал обломок сбитой ракеты, один человек погиб
Около 8:00, 18 марта, в результате попадания обломка сбитой ракеты в многоэтажку в Подольском районе столицы один человек погиб, четыре человека - травмированы
Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме Подольского района Киева.
"18 марта в 8:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме в Подольском районе столицы. Пожарные установили, что произошло возгорание с первого по третий этажи. В 09:14 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что по предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек.
Один человек погиб, еще четыре человека травмированы.
- Напомним, около 8:00, 18 марта, российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе столицы.
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