В Киеве в многоэтажку в Подольском районе попал обломок сбитой ракеты, один человек погиб

Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме Подольского района Киева.

"18 марта в 8:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме в Подольском районе столицы. Пожарные установили, что произошло возгорание с первого по третий этажи. В 09:14 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что по предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек.

Один человек погиб, еще четыре человека травмированы.