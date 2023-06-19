В Киеве в многоэтажке нашли тела двух несовершеннолетних девушек
Столичные полицейские начали уголовное производство по факту смерти двух несовершеннолетних девушек в Соломенском районе города
Об этом в facebook проинформировала пресс-служба полиции Киева.
"Событие произошло 17 июня в доме на улице Уманской. На лестничной площадке обнаружены тела двух несовершеннолетних девушек. Проведя ряд следственных действий, полицейские выяснили, что 16.06.2023 две девушки попросили у знакомого ключи к его квартире на улице Уманской, где в дальнейшем употребляли психотропные вещества – соли PVP", - уточнили в полиции.
Кроме того, также отмечается, что после этого 15-летние подруги остались в доме до утра и в дальнейшем были обнаружены мертвыми. На месте работала следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, оперативники и судебно-медицинский эксперт.
По факту смерти несовершеннолетних было начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция этой статьи УКУ предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Сообщается, что правоохранители задержали собственника квартиры в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в который накануне пришли девушки с целью употребления наркотических веществ, и завели дело по факту предоставления помещения с целью незаконного употребления психотропных веществ с привлечением несовершеннолетних в соответствии с ч. 2 ст. 317 УКУ.
"Задержанному сообщено о подозрении и готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства, при которых несовершеннолетние приобрели психотропное вещество, для привлечения причастных к ответственности", - говорится в сообщении.
- Напомним, девятилетнюю Веронику Богданюк, пропавшую 18 июня в поселке Куты в Ивано-Франковской области, нашли убитой в зеленой зоне села в направлении реки Черемош.
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