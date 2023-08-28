В Киеве в кабинете обнаружили мертвым сотрудника СБУ, – СМИ

Об этом сообщает "Украинская правда".

В пресс-службе СБУ в комментарии изданию подтвердили смерть своего сотрудника. В спецслужбе добавили, что обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуют в рамках уголовного производства, оторое расследуют следователи Национальной полиции Украины.

Издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что сотрудник СБУ был найден с огнестрельным ранением головы.

По данным издания Телеграф, погибший - полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Бакаев, работавший заместителем начальника управления спецсвязи. Источники в СБУ рассказали Телеграфу, что офицер выстрелил себе в голову из табельного пистолета Макарова еще 25 августа. Рядом с телом якобы нашли предсмертную записку в виде рапорта, адресованную главе СБУ Василию Малюку. В нем Бакаев объясняет свое решение давлением со стороны руководства. Оно, в частности, якобы проявлялось посредством неуставных взаимоотношений.

В СБУ и Нацполиции официально не сообщали подробностей этого случая.