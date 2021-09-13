В Киеве в ДТП с пьяным водителем пострадали полицейские, они госпитализированы
В воскресенье, 12 сентября, в Киеве легковушка Audi врезался в автомобиль Toyota патрульной полиции
Об этом сообщает в Telegram пресс-служба патрульной полиции Киева.
Авария произошла около 4:00 утра на бульваре Леси Украинский. Патрульные остановились на светофоре и ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар заднюю часть служебного автомобиля.
За рулем легковушки Audi, врезавшегося в авто полицейских, находился водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Проверка на содержание алкоголя в крови прибором Драгер показала 2,67 промилле, что превышает допустимый уровень более чем 13 раз.
Полицейских, которые находились в Toyota, госпитализированы.
На водителя Audi составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.41Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное