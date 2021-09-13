В Киеве в ДТП с пьяным водителем пострадали полицейские, они госпитализированы

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба патрульной полиции Киева.



Авария произошла около 4:00 утра на бульваре Леси Украинский. Патрульные остановились на светофоре и ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар заднюю часть служебного автомобиля.



За рулем легковушки Audi, врезавшегося в авто полицейских, находился водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Проверка на содержание алкоголя в крови прибором Драгер показала 2,67 промилле, что превышает допустимый уровень более чем 13 раз.



Полицейских, которые находились в Toyota, госпитализированы.



На водителя Audi составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.



