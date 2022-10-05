Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"В столице уже переименовано более сотни городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами, в частности, улицу Маршала Малиновского - на Героев полка "Азов", - говорится в сообщении.

В августе киевляне имели возможность проголосовать в приложении "Киев Цифровой" за новое название для улицы, названной в честь советского военачальника Родиона Малиновского. Вариант "Улица Героев полка "Азов" набрал 19 823 голоса.

Депутатский корпус Киевского городского совета поддержал решение о переименовании улицы Маршала Малиновского в Героев полка "Азов".

Киевский городской совет также напомнил, что изменение названий городских объектов не предполагает переоформления документов.

25 сентября Виталий Кличко объявил о переименовании 95 улиц и площадей в Киеве.

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