В Киеве в честь погибшего на войне с РФ журналиста и военного Александра Махова назвали улицу
Улицу в Святошинском районе столицы переименовали в честь журналиста и военного Александра Махова, погибшего во время боевых действий на Харьковщине в мае
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Киевский городской совет поддержал проект решения о переименовании 40 городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией и ее сателлитами"", - говорится в сообщении.
В частности, бывшую улицу Жолудева и станцию скоростного трамвая переименовали в честь Александра Махова, погибшего воина 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.
"Мне будет неловко каждый раз, когда голос в трамвае объявит "Следующая станция – Улица Александра Махова". Каждый раз будет что-то умирать внутри. Но ты этого заслужил, друг. Ты мечтал вернуться в свой Луганск на военной технике. И я уверен, Десантно-штурмовые войска исполнят твою мечту. Ты жил как герой. И погиб, как герой", – рассказал друг Александра, военнослужащий ДШВ Евгений Назаренко.
- Журналист и военнослужащий ВСУ Александр Махов погиб во время боевых действий на Харьковщине 4 мая. Ему было 36 лет.
- Александр работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал происходящее на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Он был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. После начала полномасштабной агрессии России журналист ушел на фронт.
- "Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – отметил 5 мая президент Владимир Зеленский, выражая соболезнования родным и друзьям Александра.
- В Михайловском соборе столицы 9 мая попрощались с журналистом и военнослужащим Вооруженных Сил Украины Александром Маховым.
- За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины орденом "За мужество" III степени наградили журналиста Александра Махова.
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