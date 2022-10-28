Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Киевский городской совет поддержал проект решения о переименовании 40 городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией и ее сателлитами"", - говорится в сообщении.

В частности, бывшую улицу Жолудева и станцию скоростного трамвая переименовали в честь Александра Махова, погибшего воина 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

"Мне будет неловко каждый раз, когда голос в трамвае объявит "Следующая станция – Улица Александра Махова". Каждый раз будет что-то умирать внутри. Но ты этого заслужил, друг. Ты мечтал вернуться в свой Луганск на военной технике. И я уверен, Десантно-штурмовые войска исполнят твою мечту. Ты жил как герой. И погиб, как герой", – рассказал друг Александра, военнослужащий ДШВ Евгений Назаренко.

Журналист и военнослужащий ВСУ Александр Махов погиб во время боевых действий на Харьковщине 4 мая. Ему было 36 лет.

Александр работал на каналах "Украина" и "Украина 24". Журналист освещал происходящее на передовой, а также служил в Вооруженных Силах Украины. Он был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. После начала полномасштабной агрессии России журналист ушел на фронт.

"Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за эту смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – отметил 5 мая президент Владимир Зеленский, выражая соболезнования родным и друзьям Александра.

В Михайловском соборе столицы 9 мая попрощались с журналистом и военнослужащим Вооруженных Сил Украины Александром Маховым.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины орденом "За мужество" III степени наградили журналиста Александра Махова.

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