В Киеве в честь героя войны с Россией Василия Слипака назвали сквер

Об этом сообщает сайт Киевсовета.



Сквер имени Героя Украины Василия Слипака расположен на углу Андреевского спуска и ул. Боричев Ток, в Подольском районе столицы.



Кроме того, Киевсовет переименовал 12 улиц и переулков и присвоил названия двум площадям и улице.



Василий Слипак (20 декабря 1974 г., Львов - 29 июня 2016 г., Луганское, Бахмутский район, Донецкая область, Украина) - всемирно известный украинский оперный певец, солист Парижской национальной оперы.



После начала вооруженной агрессии РФ против Украины Василий Слипак пошел добровольцем на фронт, имел позывной "Миф", воевал в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". 29 июня 2016 года погиб в бою от пули снайпера, выполняя боевое задание как пулеметчик.



Василий Слипак - кавалер ордена "За мужество" I ст., Герой Украины, кавалер ордена "Золотая Звезда".



В 2018 году вышел документальный фильм "Миф" режиссеров Леонида Кантера и Ивана Ясния о Василии Слипаке.



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