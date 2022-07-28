В Киеве в честь "Азова" создали цветочное панно
В столице ко Дню украинской Государственности создали цветочное панно в честь отдельного отряда спецназа "Азов"
Об этом сообщает КГГА.
Отмечается, что для композиции высадили около 8700 цветов на площади 35 кв. Самое панно, посвященное воинам-героям полка "Азов", расположено на зеленом склоне перед Печерским мостом.
Композицию создали специально ко Дню украинской Государственности.
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