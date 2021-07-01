В Киеве в автомобиле такси обнаружили большую змею
В Киеве, в автомобиле одной из служб такси, обнаружили крупную змею, которая оказалась маисовым полозом
Об этом сообщила в Facebook Команда спасения животных в Киеве.
Как выяснили волонтеры, полоз сбежал из плохо закрытого террариума в квартире на 4-м этаже. Змея сползла по дереву, проползла по улице и залезла в автомобиль - в щель между бензобаком и днищем машины.
Чтобы извлечь змею, авто пришлось частично разобрать и снять бензобак. Змею вернули хозяевам. Быстро найти рептилию удалось, проследив его путь с помощью камер видеонаблюдения.
Пятнистый лазящий полоз (маисовый полоз) или красная крысиная змея - рептилия рода Pantherophis, проживающая в Северной Америке. Животное может достигать 1,2-1,8 метра в длину. В естественной среде змея ест преимущественно грызунов, в основном мышей и крыс, однако на деревьях может ловить птиц и летучих мышей.
- Напомним, ранее на Буковине змея укусила 12-летнего мальчика.
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