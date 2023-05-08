В Киеве ужесточены меры безопасности. Подробности
В Киеве 8 и 9 мая будут ужесточены меры безопасности. Пешие патрули будут дежурить в местах возможных возложений цветов, в том числе вблизи мемориалов
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Там рассказали, что усиленные наряды полиции и Нацгвардии будут следить за безопасностью на улицах, парках и скверах.
"Обеспечение публичной безопасности и порядка также будет происходить в местах возможных возложений на цветы, в том числе вблизи мемориалов, путем выставления пеших нарядов", - отметили в МВД.
Также правоохранители будут дежурить у кладбищ.
В ведомстве призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться к укрытиям. Жителям деоккупированных территорий советуют заботиться о минной безопасности и не посещать поля и лесополосы.
Комендантский час в Киеве будет действовать без изменений.
- В Одессе заявили об ужесточении мер безопасности до 9 мая, ожидают провокаций со стороны РФ.
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