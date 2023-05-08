Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Там рассказали, что усиленные наряды полиции и Нацгвардии будут следить за безопасностью на улицах, парках и скверах.

"Обеспечение публичной безопасности и порядка также будет происходить в местах возможных возложений на цветы, в том числе вблизи мемориалов, путем выставления пеших нарядов", - отметили в МВД.

Также правоохранители будут дежурить у кладбищ.

В ведомстве призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться к укрытиям. Жителям деоккупированных территорий советуют заботиться о минной безопасности и не посещать поля и лесополосы.

Комендантский час в Киеве будет действовать без изменений.