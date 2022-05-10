В Киеве уже работают 36 посольств, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский назвал уверенностью Европы в будущем Украины возвращение посольств в Киев
Об этом он сообщил в видеообращении.
"Провел в Киеве переговоры с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов. Говорили об усилении Украины, о скорейшем завершении этой войны. Обсудили также и детали того, как наши друзья могут приобщиться к послевоенному восстановлению Украины", - сказал он.
Президент поблагодарил их за возобновление работы посольств в Киеве.
"Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины. Всего уже 36 иностранных представительств работают в столице", - подытожил Зеленский.
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