В Киеве уволили всех работников Коммунальной службы перевозок из-за реорганизации, - заместитель Кличко

Об этом сообщил заместитель головы КГГА Константин Усов в Facebook.



"Всем без исключения работникам КСП сообщено об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия .. Есть все основания считать, что команда КСП долго работала в интересах отдельной группы перевозчиков, а не киевлян", - заявил он.



Мэр Виталий Кличко уволил руководителя хозяйства Сергея Савтиря "из-за потери доверия".



Он добавил, что инициирует аудиторскую проверку предприятия. Она проанализирует деятельность службы и законность решений КСП.

Усов напомнил о ситуации, когда неизвестные лица попытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на городских автобусных маршрутах, поскольку город не допустил к нему две трети участников.