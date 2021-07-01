В Киеве уволили всех работников Коммунальной службы перевозок из-за реорганизации, - заместитель Кличко
В столице уволен руководитель Коммунальной службы перевозок, а также сообщено об увольнении всех работников хозяйства
Об этом сообщил заместитель головы КГГА Константин Усов в Facebook.
"Всем без исключения работникам КСП сообщено об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия .. Есть все основания считать, что команда КСП долго работала в интересах отдельной группы перевозчиков, а не киевлян", - заявил он.
Мэр Виталий Кличко уволил руководителя хозяйства Сергея Савтиря "из-за потери доверия".
Он добавил, что инициирует аудиторскую проверку предприятия. Она проанализирует деятельность службы и законность решений КСП.
Усов напомнил о ситуации, когда неизвестные лица попытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на городских автобусных маршрутах, поскольку город не допустил к нему две трети участников.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное