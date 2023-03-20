В Киеве увеличили время продажи алкоголя в магазинах

Об этом информирует городская администрация .

"В Киеве с 27 марта алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях позволят продавать с с 11:00 до 21:00", - пишет пресс-служба.

Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

Сообщается, что это поможет бизнесу столицы, будет способствовать увеличению поступлений в бюджет и предотвращению нелегального обращения алкоголя.

Кроме того, с 26 марта в Киеве изменится время комендантского часа. Начальник Киевской военной администрации Сергей Попко подписал указ об изменении комендантского часа в столице. Он будет длиться с 00:00 до 05:00.

Также в Херсонской области с 15 марта разрешили продажу алкоголя с 10:00 до 15:00 в местах оптовой, розничной торговли и в ресторанах, разрешение продлится месяц.