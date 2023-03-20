В Киеве увеличили время продажи алкоголя в магазинах
В столице со следующей недели разрешат продавать в магазинах алкоголь с 11:00 до 21:00. Раньше купить спиртные напитки можно было только до 19 часов
Об этом информирует городская администрация .
"В Киеве с 27 марта алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях позволят продавать с с 11:00 до 21:00", - пишет пресс-служба.
Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.
Сообщается, что это поможет бизнесу столицы, будет способствовать увеличению поступлений в бюджет и предотвращению нелегального обращения алкоголя.
Кроме того, с 26 марта в Киеве изменится время комендантского часа. Начальник Киевской военной администрации Сергей Попко подписал указ об изменении комендантского часа в столице. Он будет длиться с 00:00 до 05:00.
Также в Херсонской области с 15 марта разрешили продажу алкоголя с 10:00 до 15:00 в местах оптовой, розничной торговли и в ресторанах, разрешение продлится месяц.
- 13 декабря на сайте Киеврады была опубликована петиция с просьбой отменить комендантский час в столице в ночь на 1 января 2023 года. Однако власти отказались это делать.
- 23 января на сайте КМВА появилась петиция с просьбой сократить продолжительность комендантского часа в Киеве и установить его с 00:00 до 05:00, чтобы людям было удобнее добираться домой с работы. 8 марта петиция набрала нужное количество голосов и была взята на рассмотрение властями столицы.
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