Об этом говорится в телеграмме Kyiv City Express.

Дополнительные ежедневные рейсы стартуют 12 сентября и будут отправляться:

из Дарницы в направлении Троещины и Почайной в 21:31 и будут прибывать в Святошино в 22:20;

из Дарницы в направлении центрального вокзала и Борщаговки в 21:37 и будут прибывать в Святошино в 22:29.

из Святошино в направлении Почайной и Троещины в 21:39 и будут прибывать в Дарницу в 22:28.

со Святошино в направлении центрального вокзала и Выдубичей в 21:30 и будут прибывать в Дарницу в 22:22.

"Это означает, что последний рейс кольцевой электрички с вокзала на левый берег будет отправляться в 21:56, а в направлении Святошина - в 22:04", - пояснили в Kyiv City Express.

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