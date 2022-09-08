В Киеве увеличили количество вечерних рейсов городской кольцевой электрички
В Киеве с 12 сентября добавят вечерние рейсы городской кольцевой электрички, чтобы добраться до города перед комендантским часом
Об этом говорится в телеграмме Kyiv City Express.
Дополнительные ежедневные рейсы стартуют 12 сентября и будут отправляться:
- из Дарницы в направлении Троещины и Почайной в 21:31 и будут прибывать в Святошино в 22:20;
- из Дарницы в направлении центрального вокзала и Борщаговки в 21:37 и будут прибывать в Святошино в 22:29.
- из Святошино в направлении Почайной и Троещины в 21:39 и будут прибывать в Дарницу в 22:28.
- со Святошино в направлении центрального вокзала и Выдубичей в 21:30 и будут прибывать в Дарницу в 22:22.
"Это означает, что последний рейс кольцевой электрички с вокзала на левый берег будет отправляться в 21:56, а в направлении Святошина - в 22:04", - пояснили в Kyiv City Express.
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