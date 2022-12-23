В Киеве увеличили количество пунктов обогрева: теперь их 532
В столице в четырех районах открыли 52 новых пункта обогрева, где украинцы могут зарядить гаджеты и выпить горячий чай. Всего таких пунктов – 532
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Столица увеличивает количество пунктов обогрева, оснащенных генераторами и другим необходимым оборудованием. 52 новых пункта, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию в случае длительного отсутствия электроэнергии и тепла в их домах, мы открыли в Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском районах", – написал он.
"В общей сложности теперь функционируют 532 пункта обогрева, которые подготовил город (из них 50 - обустроены палатки ГСЧС). Также присоединяется бизнес - дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели", - добавил мэр и напомнил, что ситуация с дефицитом электроэнергии остается очень сложной по всей стране.
С информацией, где расположены пункты обогрева, можно ознакомиться на карте по ссылке .
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