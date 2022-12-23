В Киеве увеличили количество пунктов обогрева: теперь их 532

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Столица увеличивает количество пунктов обогрева, оснащенных генераторами и другим необходимым оборудованием. 52 новых пункта, где люди могут согреться, подзарядить гаджеты, получить актуальную информацию в случае длительного отсутствия электроэнергии и тепла в их домах, мы открыли в Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском районах", – написал он.

"В общей сложности теперь функционируют 532 пункта обогрева, которые подготовил город (из них 50 - обустроены палатки ГСЧС). Также присоединяется бизнес - дополнительно работают еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели", - добавил мэр и напомнил, что ситуация с дефицитом электроэнергии остается очень сложной по всей стране.

С информацией, где расположены пункты обогрева, можно ознакомиться на карте по ссылке .

22 декабря Киев получил от Дании 9 мощных генераторов.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 22 декабря сообщила, чтоУкраина получит от Евросоюза еще 900 генераторов для питания критической инфраструктуры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb