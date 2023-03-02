Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Отмечается, что вообще в Деснянском районе установят 47 точек оповещения, 12 из которых – в течение следующих двух недель.

"Новая система может работать около недели без электроснабжения - на своем резервном оборудовании. Следовательно, даже в условиях отключения всех операторов связи эта система будет действовать, ведь будет руководствоваться автономно и с применением искусственного интеллекта", - объясняет Кличко.

Также отмечается, что новая система позволяет выполнить адресное (индивидуальное для каждого громкоговорителя) уведомление граждан в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития.

В качестве образца взяты системы, работающие в США, Германии и Польше.