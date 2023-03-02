В Киеве установили новую систему оповещения, которая может неделю работать без света
В настоящее время 15 точек оповещения протестовали в Деснянском районе столицы, всего же планируется установить 630 новых точек по всему Киеву
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
Отмечается, что вообще в Деснянском районе установят 47 точек оповещения, 12 из которых – в течение следующих двух недель.
"Новая система может работать около недели без электроснабжения - на своем резервном оборудовании. Следовательно, даже в условиях отключения всех операторов связи эта система будет действовать, ведь будет руководствоваться автономно и с применением искусственного интеллекта", - объясняет Кличко.
Также отмечается, что новая система позволяет выполнить адресное (индивидуальное для каждого громкоговорителя) уведомление граждан в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития.
В качестве образца взяты системы, работающие в США, Германии и Польше.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.45
Покупка 38.45Продажа 39.33
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное