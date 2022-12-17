В Киеве установили новогоднюю елку несокрушимости
В столице на Софиевской площади 17 декабря установили и начали украшать новогоднюю елку несокрушимости
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В этом году елка искусственная и 12 метров высотой. Украсят ее энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться в специально определенные часы от генератора. Рядом с генератором обустроят пункты подзарядки гаджетов.
"Разместим их в интересной палатке, оставлю пока интригой, в какой именно", - написал Кличко.
Кроме гирлянд, новогоднее дерево украсят игрушками прошлых лет, а именно около тысячи шаров синего и желтого цвета. Также среди украшений будут белые голуби. Верхушку главной елки будет венчать герб Украины.
"Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями войны", - отметил мэр столицы.
Также он напомнил, что елку этого года устанавливают и украшают за счет меценатов и бизнеса. Генератор тоже предоставили благотворители. Город средств не тратит.
"Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади в этом году не будет", - подчеркнул Кличко.
- 9 ноября на сайте Киевского горсовета появилась петиция с просьбой не устанавливать новогоднюю елку в центре столицы.
- 18 ноября в КГГА заявили , что склонны поставить елку, несмотря на петицию, однако перед тем городские власти планировали посоветоваться с военными.
- 29 ноября в Yasno заявили , что главная новогодняя елка в Киеве будет "максимально энергоответственной" - будет без иллюминаций и гирлянд.
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