В Киеве установили новогоднюю елку несокрушимости

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В этом году елка искусственная и 12 метров высотой. Украсят ее энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться в специально определенные часы от генератора. Рядом с генератором обустроят пункты подзарядки гаджетов.

"Разместим их в интересной палатке, оставлю пока интригой, в какой именно", - написал Кличко.

Кроме гирлянд, новогоднее дерево украсят игрушками прошлых лет, а именно около тысячи шаров синего и желтого цвета. Также среди украшений будут белые голуби. Верхушку главной елки будет венчать герб Украины.

"Нижняя часть елки будет оформлена стендами с флагами стран, помогающими Киеву справиться с вызовами и последствиями войны", - отметил мэр столицы.

Также он напомнил, что елку этого года устанавливают и украшают за счет меценатов и бизнеса. Генератор тоже предоставили благотворители. Город средств не тратит.

"Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади в этом году не будет", - подчеркнул Кличко.

9 ноября на сайте Киевского горсовета появилась петиция с просьбой не устанавливать новогоднюю елку в центре столицы.

18 ноября в КГГА заявили , что склонны поставить елку, несмотря на петицию, однако перед тем городские власти планировали посоветоваться с военными.

29 ноября в Yasno заявили , что главная новогодняя елка в Киеве будет "максимально энергоответственной" - будет без иллюминаций и гирлянд.