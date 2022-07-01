Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве равнялась +21,7 °С, что на 2,2 °С выше климатической нормы. В первом месяце лета было зафиксировано четыре температурных рекорда, он стал седьмым теплым в столице за 142 года наблюдений", - говорится в сообщении.

В столице холоднее всего было 22 июня, тогда температура опустилась до +11,8 °С. Теплее всего – 29 июня, после полудня +34,4 °С. Эта температура установила рекорд.

Кроме того, в первый месяц лета осадки были минимальными: "Июнь оказался скупым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 42 мм, или 57% климатической нормы".

30 июня во Львове синоптики зафиксировали исторический температурный максимум – столбики термометров достигли +34 °С. До сих пор рекордными считали данные 1994 года.

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