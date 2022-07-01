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В Киеве установили четыре температурных рекорда в июне

1 июля, 2022 пятница
17:23
Общество жара

Июнь в Киеве зафиксировал четыре температурных рекорда. Этот месяц стал седьмым самым теплым за почти полтора столетия

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве равнялась +21,7 °С, что на 2,2 °С выше климатической нормы. В первом месяце лета было зафиксировано четыре температурных рекорда, он стал седьмым теплым в столице за 142 года наблюдений", - говорится в сообщении.

В столице холоднее всего было 22 июня, тогда температура опустилась до +11,8 °С. Теплее всего – 29 июня, после полудня +34,4 °С. Эта температура установила рекорд.

Кроме того, в первый месяц лета осадки были минимальными: "Июнь оказался скупым на осадки, которых на проспекте Науки, 37 выпало 42 мм, или 57% климатической нормы".

  • 30 июня во Львове синоптики зафиксировали исторический температурный максимум – столбики термометров достигли +34 °С. До сих пор рекордными считали данные 1994 года.

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