В Киеве установили 46 сертифицированных датчиков контроля качества воздуха

Об этом сообщает руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич в Facebook.



"Во всех районах Киева смонтировано 46 датчиков мониторинга качества воздуха. Это существенный шаг к расширению существующей системы контроля за состоянием воздуха в столице", – сказал Оленич.



Как сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов Александр Возный, речь идет о так называемых индикативных датчиках, которые дополнят уже установленные референтные.



Такой подход впервые применен в Украине.



"Мы продолжаем двигаться к полной прозрачности в вопросах экологии столицы. Уже сегодня у киевлян есть возможность в режиме реального времени следить за качеством воздуха благодаря автоматической системе мониторинга на основе пяти стационарных постов европейского образца. 46 дополнительных компактных датчиков позволят получить более полную картину состояния воздуха в Киеве", – заявил Возный.



Отмечается, что в отличие от датчиков общественного контроля установленные городом индикативные датчики анализируют воздух по большему количеству показателей, являются сертифицированными, более точными и информативными.



По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко, система опирается на городскую беспроводную сеть LoRaWAN для передачи данных. Чтобы она работала, в каждом районе Киева было установлено 295 базовых станций.



"На первом этапе настраиваем систему, собираем и анализируем информацию. В этом году планируем интегрировать информацию о состоянии воздуха в приложении Киев Цифровой", - добавил Половинко.

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