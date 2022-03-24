В Киеве устанавливают защитные конструкции для памятников культурного наследия

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



Защитную конструкцию уже установили у памятника Самсону. Завершают защиту памятника Владимиру. На днях приступят к работе возле памятников Григорию Сковороде и Богдану Хмельницкому. Дальше будут продолжаться работы на памятниках Грушевскому, Шевченко, Лысенко, Сагайдачному, на монументе и колонне Магдебургского права.



Волонтеры помогли установить конструкции в Театре на Подоле и защитить мозаики на фуникулере.



В КГГА ищут возможность сделать 3D-моделирование важных культурных и исторических памятников, зданий, которые могут повредить обстрелы оккупантов.



Также работники администрации призывают представителей строительного бизнеса присоединиться к защите достопримечательностей Киева.

Напомним, во Львове готовили памятки культуры к военным действиям.