В Киеве усилят контроль за соблюдением карантина
Во всех районах столицы усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер в условиях "красной" зоны
Об этом передает пресс-служба КГГА.
Согласно протоколу, для контроля за соблюдением ограничительных противоэпидемических мер количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города.
В рабочие группы привлекут должностных лиц районных государственных администраций, ГУ Госпродпотребслужбы, Главного управления Национальной полиции, КП "Муниципальная охрана".
Контроль будут обеспечивать эти ведомства, а также райгосадминистрации, департамент муниципальной безопасности КГГА, Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины, а также коммунальное предприятие "Киевпасстранс".
За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающая штрафы для граждан и должностных лиц размером от 17 тыс. до 170 тыс. грн.
- С 1 ноября в Киеве начала действовать "красная" зона адаптивного карантина.
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