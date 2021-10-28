В Киеве усилят карантин с 1 ноября, - Кличко
В Киеве вводят дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. КГГА обратилась к Кабмину, с тем чтобы ввести "красную" карантинную зону
Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.
Он отметил, что карантин усилят из-за ухудшения COVID-ситуации в городе.
Следовательно, в городе введут следующие ограничения: только с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:
- заведения питания;
- заведения соцзащиты;
- спортзалы;
- фитнес-центры;
- ЦНАП;
- управления труда и соцзащиты;
- массовые мероприятия;
- ТРЦ.
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат, либо отрицательный ПЦР-тест.
Пользоваться транспортом можно только с COVID-сертификатом или отрицательным тестом.
Кличко отметил, что после каникул обучение в школах будет дистанционным. А детские сады и другие учебные заведения будут работать, если все сотрудники будут вакцинированы двумя дозами.
Такие ограничения начнут действовать с 1 ноября.
Также мэр обратился в Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, с тем чтобы перевести столицу в "красную" зону карантина. По его словам, сегодня для этого есть все основания.
"Решение об отнесении города или региона принимает госкомиссия. Мы обращаемся к правительству с просьбой принять такое решение", – сказал он.
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