В Киеве усилили карантин: будут требовать ПЦР-тест или COVID-сертификат при визитах в учреждения
В Киеве ввели новые требования при посещении органов городской власти, предприятий, учреждений или организаций
Об этом говорится в протоколе №15 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 1 октября.
Требования предусматривают соблюдение гражданами ограничений во время посещения ими горсовета, КГГА, райадминистраций, а также других предприятий, учреждений и организаций.
Среди них - обязательное наличие отрицательного ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа, или справки, подтверждающей прививку от коронавируса не менее одной дозой.
Документ также предусматривает обязательное ношение маски и соблюдение 1,5-метровой дистанции.
Протокол вступает в силу с 5 октября.
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