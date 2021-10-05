В Киеве усилили карантин: будут требовать ПЦР-тест или COVID-сертификат при визитах в учреждения

Об этом говорится в протоколе №15 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 1 октября.

Требования предусматривают соблюдение гражданами ограничений во время посещения ими горсовета, КГГА, райадминистраций, а также других предприятий, учреждений и организаций.



Среди них - обязательное наличие отрицательного ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа, или справки, подтверждающей прививку от коронавируса не менее одной дозой.

Документ также предусматривает обязательное ношение маски и соблюдение 1,5-метровой дистанции.

Протокол вступает в силу с 5 октября.