В Киеве уровень воды в Днепре вырос на 6 см
В Киеве, у моста "Метро", 26 апреля уровень воды в Днепре достиг 9,3 м, превысив предыдущий показатель на 6 см
Об этом сообщили в телеграмме КМВА.
"По состоянию на 9:30 26.04.2023 уровень воды в г. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 300 см. Что на 6 см больше вчерашнего показателя. После недельного спада уровня воды, два дня подряд фиксируется рост. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 35 см", - отметил глава администрации Сергей Попко.
Подтопленными остаются острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. В то же время, промышленным объектам и жилым массивам это не угрожает.
"Мы продолжаем внимательно мониторить водопад этого года. Власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям!" – подчеркнул начальник КГВА.
- 25 апреля уровень воды в Днепре поднялся на 11 сантиметров.
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