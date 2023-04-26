Об этом сообщили в телеграмме КМВА.

"По состоянию на 9:30 26.04.2023 уровень воды в г. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 300 см. Что на 6 см больше вчерашнего показателя. После недельного спада уровня воды, два дня подряд фиксируется рост. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый). При этом удерживается затопление поймы слоем около 35 см", - отметил глава администрации Сергей Попко.

Подтопленными остаются острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков. В то же время, промышленным объектам и жилым массивам это не угрожает.

"Мы продолжаем внимательно мониторить водопад этого года. Власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям!" – подчеркнул начальник КГВА.